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Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 bütçesini görüşmeye başladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:14
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Kamu Kurumlarının Bütçeleri İnceleniyor

Görüşmelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin yanı sıra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi diğer kurumların özel bütçeleri, bütçeleri ve kesin hesapları da değerlendirilecek.

Önemli Yönetmelikler ve Raporlar

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların Sayıştay raporları da incelenecek.

Bakan Ersoy’un Sunumu Başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığının bütçesi hakkında ayrıntılı bir sunum yapmaya başladı. Önümüzdeki süreçte bakanlığın finansal planları ve hedefleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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