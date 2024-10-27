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Kültürel Mirası Geleceğe Taşımak: Geleneksel Sporların Önemi

Bilal Erdoğan, Londra'da geleneksel sporların kültürel mirası aktarma rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 23:51
Kültürel Mirası Geleceğe Taşımak: Geleneksel Sporların Önemi

Kültürel Mirası Geleceğe Taşımak: Geleneksel Sporların Önemi

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun Başkanı Bilal Erdoğan, Londra'da düzenlenen bir panelde kültürün geleceğe taşınması için geleneksel sporların canlandırılmasının önemine dikkat çekti. Konferans, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir.

Tarih ve Katılımcılar

Panelde; Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve ICYF Başkanı Taha Ayhan gibi önemli isimler yer aldı.

Kültürel Mirasın Aktarılması

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kültürü gelecek nesillere aktarmanın yollarını elbette bulmak zorundayız; fakat bu kolay değil ve basit bir cevabı yok." ifadesini kullandı. Gençlerin kendi kültürel mirasının değerini anlamasının zorluğuna da değinen başkan, geleneksel sporların bu süreçte etkili olabileceğini belirtti.

Geleneksel Sporların Önemi

Erdoğan, "Geleneksel spor ve oyunlar önemli bir kültürel unsur olduğundan büyük ilgi görüyor" diyerek, bu sporların sadece yarış değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışmanın da sembolü olduğunu vurguladı.

Kültürel Soyutlanma ve Gençler

"Dünün kıymetini bilmeden, birçok olguya soyutlanmış bir şekilde yaklaşmak verimli değil," diyen Erdoğan, kültürel zenginliklerin gençlere özgüven aşıladığına inandığını ifade etti.

Daha İyi Bir Gelecek İçin Hareket

Erdoğan, dünya genelindeki olumsuzluklara rağmen daha iyi bir dünya için harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Kolayca pes etmemeli ve daha büyük hedeflere ulaşmak için motive olmalıyız" dedi. Türkiye'nin konumu ve potansiyeline de dikkat çeken Erdoğan, ülkenin büyük umutlar taşıdığını vurguladı.

Sonuç

Geleneksel sporların desteklenmesi ve kültürel mirasın aktarılması konusundaki bu görüşler, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kültürel anlayışın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülmekte.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da İslam...

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ortaklığında düzenlenen "Küresel Sorunlara Gençlerin Yanıtları: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı panelde konuştu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da İslam...

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ortaklığında düzenlenen "Küresel Sorunlara Gençlerin Yanıtları: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı panelde konuştu.

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