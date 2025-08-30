Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye: "Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz"

Barselona'da binlerce kişi ablukanın kırılması için tekneleri uğurladı

İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla yarın Barselona'dan Gazze'ye hareket edecek olan Küresel Kararlılık Filosu (Global Sumud Flotilla) sözcüsü Saif Abukeshek, filonun mesajını net biçimde açıkladı: "Bizim ilk mesajımız Gazzelilere olacak: Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz. Ablukayı kırana, soykırımı durdurana kadar durmadan çalışacağız."

İspanya'nın Barselona kentinde uluslararası sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği ve deniz yoluyla Gazze'ye yapılan en büyük dayanışma filosuna destek için toplanan binlerce kişi, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" mesajı verdi ve kent merkezinde teknelerin uğurlanması için geniş kapsamlı etkinlikler düzenlendi.

AA muhabirine konuşan Saif Abukeshek, "Gazze'de soykırım devam ediyor ve hükümetlerin buna karşı sessizliği ve suç ortaklığı sürüyor. Soykırımı önlemek için harekete geçmiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Bu yüzden biz bu girişimleri yapmaya devam ediyoruz. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddet çok uç noktalarda. Filistin'in küresel boyutta bir dayanışmaya ihtiyacı var. Bu yüzden 5 kıtada 44'ten fazla ülkeden STK'lar bu girişime destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üç çocuğu olan Abukeshek duygularını şöyle dile getirdi: "Beni geride bırakacağım çocuklarım, ailem endişelendirmiyor. Beni endişelendiren çocuklarım 20 yaşlarına geldiğinde, 'Soykırımı durdurmak için ne yaptın?' diye soracak olmaları. Ben buna doğru cevabı vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim çocuklarım burada. Beni endişelendiren, ailesi öldürülen Gazzeli çocuklara cevap verecek kimsenin olmaması."

Abukeshek, yolculuk sırasında İsrail'den gelebilecek şiddet içerikli eylemleri beklediklerini belirterek, "Bizim yaşayacağımız hiçbir risk, Filistinlilerin her gün yaşadığı riskle kıyaslanamaz" ifadesini kullandı. Barselona, İtalya ve Tunus'tan onlarca geminin yola çıkacağını ve yüzlerce gönüllünün destek verdiğini vurguladı.

Diğer sözcü Bruno Gilga ise durumun kritik olduğunu belirterek, "İsrail insanlığın yaşadığı en büyük soykırımlardan birini Filistin halkına karşı gerçekleştiriyor. Okulları, hastaneleri bombalıyor ve tüm dünya bunu canlı olarak izliyor. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

Gilga, misyonu "deniz yoluyla yapılan sivil, insani bir yardım ve dayanışma" olarak tanımladı ve "Tüm dünyadan binlerce kişi bize destek veriyor. Biz sadece İsrail'e değil, onun suç ortağı olan, hiçbir şey yapmayan, sessiz kalan ülkelere de tepki gösteriyoruz. Özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD'ye. Biz soykırımı kabul etmiyoruz ve Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gilga, girişimin tamamen barışçıl olduğunu, Filistinlilere temel insani ihtiyaç ve sağlık malzemeleri götürüleceğini ve bölgede yaşayan çocuklara, destek veren çocukların yaptığı resimlerin ulaştırılacağını belirterek, "Vermek istediğimiz mesaj, birlik olduğumuz ve asla pes etmeyeceğimizdir. Bizim için tek tehlike, İsrail'in yaptığı etnik temizlik, soykırım karşısında hiçbir şey yapmamaktır" dedi.

Valensiya'dan annesiyle birlikte destek vermeye gelen genç Aitana ise gözyaşlarını tutamayarak, "Bu yaşananları durdurmak için herkes ama herkes elinden ne geliyorsa yapsın. Çok küçük olduğunu düşünme. Her yardım diğerinin üzerine eklenir. İnşallah bu olanlar biter" sözleriyle duygularını paylaştı.

Barselona kent merkezindeki uğurlama etkinliklerinde gün boyunca kültürel aktiviteler gerçekleştirildi; kalabalık "İsrail'e boykot" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Filonun hareketi, uluslararası dayanışma çağrısını ve ablukaya karşı kararlılığını güçlü biçimde ortaya koydu.