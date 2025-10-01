Küresel Sumud Filosu — Faslı Aktivist Abdülaziz bin Daravi: "İsrail'den Korkmuyoruz"

Faslı avukat Abdülaziz bin Daravi, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye barışçıl insani yardım taşıma kararlılığını ve olası İsrail müdahalesine rağmen korkmadıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:12
Bin Daravi: "Faaliyetimiz barışçıl ve insani"

HALİD MECDUB - İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Faslı avukat Abdülaziz bin Daravi, filoya katılanların korkmadığını belirtti ve eylemlerinin "barışçıl ve insani" olduğunu vurguladı.

Enes Şerif adlı gemide konuşan Bin Daravi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail’in çarşamba günü filoya saldırma ihtimali yüksek ancak katılımcılar bundan korkmuyor." dedi.

Bin Daravi, filonun daha önce İsrail’in insani yardım gemilerini engellediği bölgeye yaklaştığını ve katılımcıların her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Ayrıca uluslararası kamuoyuna filoyu koruma çağrısı yaptı.

Katılımcıların moralinin yüksek olduğunu aktaran Bin Daravi, hedeflerinin Gazze’ye ulaşarak ablukayı kırmak ve insani yardımı ulaştırmak olduğunu; farklı uyruk ve kimliklere rağmen denizde vakit geçirmenin moral sağladığını belirtti.

Faslı aktivist, engelleme, saldırı veya alıkoyma gibi tüm olası senaryolara karşı eğitim aldıklarını söyleyerek, "İsrail’in saldırı ihtimali yüksek ama biz korkmuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'nu alıkoyacağını bildirmişti. Filoya yönelik endişeler, İsrail’in haziran ve temmuz aylarında Gazze’ye insani yardım taşıyan Madeline ve Hanzala gemilerine yönelik müdahaleleriyle ilişkilendiriliyor.

Bin Daravi, tüm ülkeleri filoyu korumaya çağırdı ve Birleşmiş Milletler'den İsrail’in soykırımını durdurmasını ve Gazze'ye yardım girişlerinin güvence altına alınmasını talep etti.

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, daha önceki filoların durdurulduğu bölgeye yaklaştıklarını; filonun kıyıya yaklaşık 100 mil uzaklıkta olduğunu ve bu gecenin Gazze'ye ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Aktivistler ayrıca gece ve sabah saatlerinde askeri botların "tacizine" uğradıklarını iletmişti.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru ilerliyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere önemli miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud kelimesi Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlikle işgale direnme yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı sıklıkla tasvir etmek için kullanılıyor.

