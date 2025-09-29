Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 Günde Ulaşacak

Filonun konumu, hedefi ve taşıdığı insani yardımlar

ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Küresel Sumud Filosu şu anda Gazze Şeridi'ne 589 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Açıklamada, filoya iki yeni geminin daha katıldığı ve filonun 3-4 gün içinde Gazze'ye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

"Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırma konusundaki kararlılık vurgulandı ve küresel dayanışma çağrısı yapıldı.

Onlarca gemiden oluşan filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu sefer, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.

Sumud kavramının kökeni ve önemi

Sumud Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelir. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür.

Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürünü canlı tutması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etmek gibi yollarla işgale direnişi ifade eder. Kavramı tasvir etmek için zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sıkça kullanılır.