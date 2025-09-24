Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan SAR Bölgesinde Dronlarla Saldırı

Küresel Sumud Filosu'na Dronlu Saldırı Yunanistan SAR Bölgesinde

Küresel Sumud Filosu, Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım taşıma amacıyla yola çıktığı sırada Yunanistan SAR bölgesinde dronlarla hedef alındı.

Olayın Detayları

March to Gaza Greece açıklamasına göre, yerel saatle 02.00 civarında gerçekleşen saldırıda 8 tekne dronlarla hedef alındı. Saldırılarda ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcılar kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana geldiği, ancak filonun "yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulandı.

Yetkililere Çağrı

Ayrıca açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenliği'nin sorumluluk bölgesinde seyreden tüm deniz araçlarının ve insan hayatının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. “Yunan hükümeti ve Sahil Güvenlik derhal harekete geçmeli, olası bir trajedi yaşanmadan önlem almalıdır.” çağrısı yapıldı.