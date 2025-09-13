Küresel Sumud Filosu'nda Kadın Tekne Gazze'ye Destek İçin Yola Çıktı

Küresel Sumud Filosu'nda yalnızca kadınlardan oluşan tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıktı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:43
- MEHMET AKİF TURAN –

Küresel Sumud Filosu'nda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan filoda, yalnızca kadınlardan oluşan bir tekne dikkat çekti.

Fransız hemşire Malika, AA muhabirine yaptığı açıklamada teknenin sembolik önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu kadınlardan oluşan tekne, gerçekten olağanüstü bir şey. Filoda yaklaşık 100 tekne var ama sadece biri tamamen kadınlardan oluşuyor. Bu bilgi mutlaka paylaşılmalı çünkü hem güvenliğimiz hem verdiğimiz mesaj için çok değerli."

Malika, Gazze'deki kadınların zor koşullar altında bile direncine dikkat çekerek, "Gazze’de hiçbir imkanı olmayan kadınlar ayakta duruyor, bize insanlık dersi veriyorlar. Onlar bize rehberlik ediyor ve bize örnek oluyorlar. Onlara minnettarız." dedi.

Kadın teknesinin ayrıca 2016'da Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ancak İsrail tarafından engellenen kadınları onurlandırma amacı taşıdığını belirten Malika, "Hedefimiz sadece ablukayı kırmak değil aynı zamanda bir insani koridor açmak. Gazze, aylardır hatta yıllardır yardımlardan mahrum. Bu nedenle bu değişim hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Farklı kıtalardan gelen kadınların aynı amaç için bir araya geldiğini vurgulayan Malika, "Avrupa, Güney Amerika, Asya’dan geldik ama aynı şey için buradayız. Birbirimizi tanımasak bile aramızdaki dayanışma çok güçlü." dedi ve ekledi: "Çünkü biz kadınlar, Filistinli kadınların gücünü ve kararlılığını temsil ediyoruz. Burada bulunmamızın en önemli sebebi kadınlar için mücadele etmek."

Sumud nedir?

Sumud, Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelir ve 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimliğini ve kültürünü koruması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumların inşası yoluyla işgale direnmesini ifade eder. Kavram, Filistin'de zeytin ağacı ve hamile köylü kadın figürleriyle sıklıkla tasvir edilir.

