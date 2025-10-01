Küresel Sumud Filosu'ndan AMNA'ya Tepki: Yunan Katılımcılar Sessizlikten Şikayetçi

Küresel Sumud Filosu'nun Yunan katılımcıları, AMNA'nın sessizliğini eleştirerek Gazze'ye yardım girişimlerinin görmezden gelindiğini ve hükümet politikasını suçladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:43
Yunan ekip, resmi ajansın hareketi görmezden geldiğini savunuyor

Küresel Sumud Filosu'nun Yunanistan yapılanmasından yayımlanan açıklamada, "Aylar önce başlayan iletişim çabalarımıza rağmen, devlet ajansı ne hareketimizin amaçlarına ne de Yunan vatandaşlarının bu küresel dayanışma girişimindeki varlığına yer verdi."

Açıklamada, Yunan ekip'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla oluşturulan uluslararası filonun parçası olmasına rağmen, AMNA'nın onları adeta görmezden geldiği vurgulandı.

Metinde bu tutumun Yunan hükümetinin "İsrail'e koşulsuz bağlı" dış politikasının bir yansıması olduğu ifade edilerek, "Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki saldırıları soykırım olarak tanıdığı bir dönemde, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in bu tanımı reddetmesi, Yunanistan'ın uluslararası toplumdan ne kadar koptuğunun göstergesidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklama ayrıca, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sahasında filoya yönelik insansız hava aracı saldırılarını soruşturmamasını eleştirdi ve "Bu sessizlik, uluslararası hukuku ihlal eden eylemler karşısında açık bir suça ortaklık anlamına geliyor." ifadesine yer verdi.

