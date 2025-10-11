Kürşad Zorlu Kocaeli'de: 'Terörsüz Türkiye İçin Birlik ve Dikkat'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kocaeli ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkenin güvenlik ve birlik hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Türk Dünyası Buluşmaları ve Erdoğan'ın Vizyonu

Zorlu, AK Parti bünyesinde başlatılacak "Türk Dünyası Buluşmaları" serisinin ilkini Kocaeli'de gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini açıkladı. Bu buluşmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ve partinin Türk dünyasına yönelik vizyonunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen Türk Dünyası Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'ın ortak alfabe çalışmalarına karar verici yaklaşım sergilediğini ve ilk çeviri eserleri diğer devlet başkanlarına vererek öncülük yaptığını belirten Zorlu, bu vizyonun iletişimde birliğin sağlandığı bir döneme işaret ettiğini söyledi.

Zorlu, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin boyutlarına dikkat çekerek, "Bu gerçekten çok önemli bir aşamadır. Şu an itibarıyla yaklaşık 5 milyon kilometrekare yüz ölçümü, 2,1 trilyon dolar milli hasılası, 250 milyonu aşkın nüfusuyla Türk Devletleri Teşkilatı sadece bölgesel ittifak olmanın da ötesine geçerek bugün dünyada belirli meselelere yön verme iradesini artık oluşturmuş, dünyanın güçlü bir birlikteliği haline gelmiştir." dedi.

Türkiye Yüzyılı: Üç Temel Hedef

Zorlu, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin üç önemli ayağı olduğunu belirterek şunları sıraladı: tam bağımsız ve güçlü devlet inşası, birey ve vatandaş odaklı kalkınma seferberliği ve aile ile toplum ekseninde milli birlik ve dayanışmanın sağlanması. Milli savunma sanayisi ve milli teknoloji unsurlarının bu hedeflere ulaşmada önemli motivasyon araçları olduğunu kaydetti.

Milli eğitim alanında başlatılan seferberliğin ve "Aile Yılı" ilanının toplumsal bütünleşmeyi güçlendireceğini ifade eden Zorlu, 2026'da vatandaş refahının artacağı öngörüsünde bulundu.

Gazze Ateşkesi ve Türkiye'nin Rolü

Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı anlaşmaya dönüşmesini ümit ettiğini söyleyen Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sayesinde bölgeye tüm dünyanın dikkatinin çekildiğini ve kanın, gözyaşının durmasının beklendiğini belirtti. Zorlu, Türkiye'nin tarihsel birikiminden aldığı güçle uluslararası arabuluculuk rolünü güçlendireceğine inandıklarını ifade etti.

Muhalefete Eleştiri ve TBMM'ye İlişkin Uyarı

Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı başkentlerde Türkiye'yi şikayet etmesine sert tepki göstererek, Cemil Meriç'in sözlerini hatırlattı: "Vatanını yaşanmaz sayanlar aslında vatanını yaşanmazlaştıranlardır." Zorlu, muhalefetin çözüm odaklı, alternatif sunan bir anlayış sergilemesi gerektiğini vurguladı.

"DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması"yla ilgili soruya Zorlu, TBMM'nin milletin ortak sesi ve vicdanını temsil eden bir mekan olduğunu belirterek bu tür davranışları kabul etmediklerini söyledi. Zorlu, "Provokasyona da asla izin verilmemelidir." ifadesini kullandı ve AK Parti grubu olarak milletin birlik ve huzurunu esas alarak çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda partililerle sohbet eden Zorlu, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

