Kürşad Zorlu'ya Romanya'da Ganire Paşayeva Özel Ödülü

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Bükreş'te Türk Dünyası hizmetleri nedeniyle Ganire Paşayeva Özel Ödülü aldı; iki ülke ilişkileri, ticaret ve doğrudan uçuşlar gündemde.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 12:06
Bükreş'te düzenlenen GAP Oscarları Uluslararası Ödül Töreni'nde onurlandırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türk Dünyası'na hizmetlerinden dolayısıyla Ganire Paşayeva Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül, Romanya Türkiye Ticaret Odası ile GAP Gazeteciler Birliği tarafından, başkentteki Romanya Parlamento Sarayı'nda düzenlenen GAP Oscarları Uluslararası Ödül Töreni kapsamında takdim edildi. Zorlu'ya ödülünü Ganire Paşayeva'nın annesi Terhan Naghiyeva sundu.

Zorlu törende, Romanya'da 100 binden fazla Türk diasporası bulunduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanya ile ilişkilere önem verdiğini kaydetti. Ayrıca Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Başkenti seçildiğini hatırlattı.

Etkinlikte, doğrudan uçuşlarla ilgili planlarını paylaşan Zorlu, "Biz Ankara'dan dünyanın her yerine uçuşlarımızın olmasını..." ifadesini kullandı. Zorlu, gelmeden önce AJet Genel Müdürümüz ile görüştüğünü, Ankara'dan Bükreş'e doğrudan uçuşları gerçekleştirmeye hazır olduklarını ve Romanya'daki yetkililerin olumlu geri dönüşlerini beklediklerini söyledi.

Zorlu, Bükreş'te üç liderin anıtının bulunduğunu, bunlardan birinin Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu da vurguladı.

AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Zorlu, iki ülke ilişkilerinin hızla ilerlediğini belirtti. Dış ticaret hacminin 12 milyar doları aştığını ve gelecek yıl için 15 milyar dolar'ın hedeflendiğini aktardı.

Zorlu, ilişkilerin artarak ve güçlenerek devam etmesinin Balkanlar'ın istikrarı açısından önem taşıdığını, iki ülke arasındaki gönül köprülerinin ekonomik ilişkileri geleceğe taşıyacak kritik bir rol oynayacağını söyledi. Geçmişten gelen işbirliğinin bugün de güçlenerek sürdüğünü ifade etti.

Son olarak, Zorlu'nun Bükreş'teki temasları kapsamında Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiği bildirildi.

