Kurtulmuş, Bişkek'te Türk Dünyasının Geleceğini Şekillendiren Gençleri Vurguladı

Bişkek'te Türk Dünyasının Geleceği Konferansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumu konferansında Türk gençliğinin potansiyeline dikkat çekti. Kurtulmuş, "Türk dünyasının gençleri, dilde, fikirde ve işte birliği sağlayabilir. Müşterek hedefler etrafında yoğunlaşmalıyız" dedi.

Kırgızistan Ziyaretiyle Başlangıç

Kurtulmuş, Kırgızistan'daki resmi programına Ürkün Anıtı'nı ziyaret ederek başladı. Ziyaretin ardından, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Yeni Dünya Dönüşümünde Türk Dünyası

Kurtulmuş, dünya genelinde önemli değişimlerin yaşandığı şu günlerde Türk dünyasının, Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan coğrafyada yaklaşık 300 milyon insanı temsil ettiğini belirtti. "Türk dünyası, yeni dünyanın gelişen dengeleri içerisinde önemli bir merkez olacaktır" dedi.

Gençlerin Rolü ve Hedefler

Kurtulmuş, Türk dünyasının geleceğinin gençlerin omuzları üzerinde şekilleneceğini ifade ederek, gençlerin özgüveninin önemine dikkat çekti. "Geleceği siz gençler şekillendirecek. Ortak hedefler etrafında birleştiğimizde başarımız daha da artacak" dedi.

Dilde Birlik ve Ortak Kültür

Kurtulmuş, milletlerin dünyadaki rekabet ortamına dayanabilmesi için öncelikle dilde birliği sağlaması gerektiğine vurgu yaptı. "Dil, gönülden anlaşmanın en önemli aracıdır. Dil birliği olmadan fikirde birlik sağlamak imkansızdır" diye konuştu.

Sosyal Adalet ve Sorumluluk Vurgusu

Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına karşı duyduğu sorumluluğu ifade ederek, "Gazze'de öldürülen her bir çocuk, bizlerin sorumluluğudur. Adalet için mücadele etmeliyiz" dedi.

Maarif Eğitim Kompleksi Ziyareti

Konferansın ardından, Kurtulmuş, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil ile birlikte okulun çalışmalarını inceledi.

Konferansa, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanı Mambetaliev Mirbek Kemelovich ve diğer önemli isimler de katıldı.

TBMM Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı işbirliğinde, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'nde düzenlenen "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" konferansına katıldı.

TBMM Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'daki resmi temasları kapsamında, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı işbirliğinde, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'nde düzenlenen "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" konferansına katıldı.