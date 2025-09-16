Kurtulmuş: Güney Kıbrıs’a Yapılan Askeri Sevkiyat 'Sıradan Değil' — KKTC Muhtarları Kabulü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Muhtarlarını Meclis'te Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen muhtarları Meclis Şeref Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş, misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs tarihine vurgu

Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin bağımsızlık süreçleri arasında benzerlikler bulunduğuna işaret ederek, Milli Mücadele ve Kuvayımilliye ile KKTC'nin kuruluşunda Türk Mukavemet Teşkilatı'nın rolünü kıymetle andı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na atıfla, o müdahalenin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığında belirleyici olduğunu söyledi.

KKTC'nin güçlenmesi ve yatırımlar

KKTC'nin 1983'te devlet vasfını almasının ardından adım adım güçlendiğini belirten Kurtulmuş, kısa süre önce açılan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi ve Ercan Havalimanı örneklerine değinerek, Kıbrıs Türk Devleti olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

İsrail'in politikaları ve Güney Kıbrıs'taki sevkiyat

Kurtulmuş, İsrail yönetiminin yayılmacı politikalarına dikkat çekti; son dönemde Güney Kıbrıs'a yapılan bazı üs desteği ve askeri mühimmat sevkiyatlarını dikkatle ve hassasiyetle izlediklerini söyledi. Güney Kıbrıs'a yapılan bu sevkiyatların sıradan askeri hareketler olmadığını vurguladı.

Kıbrıs'ta çözüm ve uluslararası tanınma

Kurtulmuş, Kıbrıs'ta barıştan yana olduklarını; ancak her zaman iki devletli çözümden, iki bağımsız kimlikten yana durduklarını belirtti. Bugün uluslararası platformlarda iki devletli çözümün kaçınılmaz hale geldiğini, KKTC'nin bundan sonraki safhasının uluslararası alanda daha fazla tanınırlık kazanmak olduğunu ifade etti.

Gazze ve uluslararası vicdan

Kurtulmuş, dünya gündemindeki Gazze krizine ilişkin değerlendirmesinde, yaşananları insanlık vicdanının sınandığı bir dönem olarak nitelendirerek Netanyahu yönetimini eleştirdi. Yaklaşık 75 bin kişinin öldüğü iddiasına dikkat çekti ve eninde sonunda kazananın mazlum Gazze halkı olacağını savundu.

EOKA, siyonist hedefler ve bölgesel tehdit

Kurtulmuş, Rum terör örgütü EOKA hedeflerinin bugün farklı bir versiyonla devam ettiğini, siyonist yayılmacılığın sadece Filistin ile sınırlı kalmayıp bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Bu kapsamda Kıbrıs'ta barış ve Türk halkının güçlü olmasını engellemeye yönelik girişimlere karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türklerinin temsil gücü ve mesaj

Kuzey Kıbrıs'tan gelen muhtarların Kıbrıs Türk halkının milli kimliğini temsil ettiğini söyleyen Kurtulmuş, tüm Kıbrıs halkının huzuru ve bir arada yaşaması temennisini yineledi. Ayrıca, rahmetle andığı isimler arasında Rahmetli Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük yer aldı.

Program sonunda muhtarlar, Kurtulmuş'a günün anısına hediye takdim etti; Şeref Merdivenleri'nde hatıra fotoğrafı çekildi ve muhtarlar Genel Kurul Salonu'nu ziyaret etti. Kabulde bazı milletvekilleri de hazır bulundu.

