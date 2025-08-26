Kurtulmuş Şuhut'ta: 'Bütün zorlukları yeneceğiz' — Büyük Taarruz'un 103. yılı

Kurtulmuş Şuhut'ta Büyük Taarruz'un 103. yılına çağrı yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Şuhut Belediyesi Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu. Etkinlik, Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü vesilesiyle yapıldı.

Kurtulmuş'un mesajı

Kurtulmuş konuşmasında, etkinliğin önemine değinerek 26 Ağustos'un Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu vurguladı. Konuşmasında, 26 Ağustos'ta Alparslan ve ordusunun Anadolu'yu Türklere yurt olarak açtığına ve asırlar sonra aynı tarihin düşmanın Anadolu'dan kovulmasının başlangıcını işaret ettiğine dikkat çekti.

Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un milletin bir araya gelmesiyle Şuhut'tan İzmir'e uzanan yürüyüşün yolunu açtığını belirterek, "Hem Anadolu'nun Müslüman Türkler tarafından fethinin hem Anadolu'nun Müslüman Türkler tarafından yeniden yurt olarak ilan edilmesinin yıl dönümü olan 26 Ağustos hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Tarihi sadece geçmişin bir kaydı olarak görmediklerini söyleyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tarihin altın harflerle dolu her sayfasını yeniden milli şuurumuzun, milli birliğimizin pekişmesi için bir vesile olarak kabul ediyor ve bu şekilde tebrik ediyor ve kutluyoruz. Bugün burada da yarın başlayacak olan 26 Ağustos'un da o büyük taarruzunu yeniden yaşıyor, yeniden hissediyoruz."

Kurtulmuş, 103 yıl önceki koşullara dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Elde avuçta yok, imparatorluk dağılmış, ülke fakruzaruret içerisinde, dört bir taraf emperyalistler tarafından işgal edilmiş. Ağzını açmış bekleyenler Anadolu'nun her karış toprağını yutmak için her türlü hain planı yapıyor. Böyle bir ortama rağmen bu millet bir araya geldi, yan yana durdu ve büyük bir kurtuluş mücadelesini verdi. Buradan alacağımız dersler var."

Birlik, fedakârlık ve özgürlük vurgusu

Kurtulmuş, milletin zor zamanlarda birleşebilme kabiliyetinin en temel özelliklerinden biri olduğunu belirterek, müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin rolüne işaret etti. "O kardeşliğin, o birliğin karşısında da hiç kimse duramadı" dedi.

Konuşmada yer alan önemli ifadelerden biri: "Bu millet emperyalistlere asla eyvallah etmez". Kurtulmuş bu cümleyi şu sözlerle destekledi: "Altın tasma bu milletin boynuna tarih boyunca vurulmamıştır ve asla kıyamete kadar vurulmayacaktır. Bu millet Allah'tan başka kimsenin önünde diz çöküp eğilmez."

Kurtulmuş, milletin cesaret ve fedakârlığını anlatırken de şu tespitte bulundu: "Yeri gelir, yemez, içmez bunları bir araya getirir. Kundaktaki çocuğumuzun üstünü örtmez, cepheye giden güllelerin, mermilerin üstünü örteriz. Bu fedakarlık bu millete en zor şartlarda kahramanlık destanları yazdırmıştır."

Malazgirt'ten 30 Ağustos'a uzanan ruh

TBMM Başkanı, milletin dört temel özelliğinin Malazgirt ruhunun özünü teşkil ettiğini belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu 4 temel özelliğimiz Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alışının önündeki en önemli bizim özelliklerimizdir. Bu 4 temel özelliğimiz Çanakkale destanının arkasındaki temel özelliklerimizdir."

Kurtulmuş sözlerini, "Rüzgar nereden eserse essin kim nereden bu ülkeyi hedefine koyarsa koysun Allah'ın izniyle birlikle, özgürlüğümüze düşkünlüğümüzle, fedakarlığımızla, cesaretimizle ve emperyalizme karşı olan duruşumuzla bütün zorlukları yenecek ve hep daha ileriye gideceğiz. Allah bu milletin ayağına taş değdirmesin." ifadeleriyle tamamladı.

Filistin çağrısı

Kurtulmuş, konuşmasında dış meselelerdeki duruşa da vurgu yaparak, "Bu millet, kendisine Müslüman değildir yani sadece kendisini düşünen bir millet değildir. Bu millet, dünyanın neresinde zulüm varsa o zulmü kendisine yapılmış bir zulüm olarak görür ve karşısında yer alır." dedi.

Filistin'de yaşananlara ilişkin olarak Kurtulmuş şunları söyledi: "Bu vahşete, soykırıma asla 'eyvallah' etmiyoruz, 'dur' demek için hep beraber gayret sarf ediyoruz ve inşallah Filistin'de yaşanan bu zulümleri, bu katliamları durdurmak da bunun için gayret sarf etmek de bu milletin boynunun borcudur."

Kurtulmuş, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere rahmet diledi ve "Onlara yapılan zulmün karşısında susanlara, destek olanlara, görmezden gelenlere de 'Allah ne biliyorsa öyle yapsın' diyoruz. Ama biz görüyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve inşallah Filistin'de yaşanan bu büyük zulmün, bu büyük soykırımın sona erdirilmesi için bütün gücümüzü seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören ve gösteriler

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğunca "Bir Anadolu Masalı Kahramanlık Destanı" gösterimi yapıldı. Programda ayrıca 41'inci Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından "Komando Andı" okundu.

