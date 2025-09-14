Kuşadası'na 3 Kruvaziyerle 4 bin 170 Turist Geldi

Kuşadası kruvaziyer akınına uğradı: 3 gemi, 4 bin 170 turist

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Ege Port Limanı'na yanaşan üç gemiyle ilçe toplam 4 bin 170 turisti ağırladı.

Gemiler ve liman hareketliliği

Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Aroya", "Luminara" ve Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" yanaştı. Gemilerden toplam 4 bin 170 yolcu karaya indi.

Turistlerin rotası

İnen turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaparken, bazı gruplar ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Yetkili açıklaması

Kruvaziyer acentalarından İstanbul Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Adnan Tuncay, Kuşadası'na ilk kez gelen "Aroya" gemisinde 600'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 300 yolcu bulunduğunu açıkladı.

