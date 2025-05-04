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Kütahya'da Kitap Sayfalarında Uyuşturucu Satan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kitap sayfalarında uyuşturucu satan zanlı, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 14:42
Kütahya'da Kitap Sayfalarında Uyuşturucu Satan Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Satışı Şoku

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kitap sayfaları arasında uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.C. isimli şahsın çevrim içi bir alışveriş sitesi üzerinden satış gerçekleştirdiği kitapların arasına sentetik uyuşturucu koyduğuna dair ihbar aldı.

Operasyon ve Gözaltı

İhbar üzerine hemen harekete geçen emniyet ekipleri, uyuşturucu içeren kitabı Balıkesir'in Edremit ilçesine göndermek üzere kargo firmasıyla iletişime geçen şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Kargo gönderisindeki kitap sayfaları arasında yapılan arama sonucunda 8 parça halinde pul şeklindeki kağıtlara emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yasal Süreç

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu olay, ildeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kitap sayfaları arasında uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla...

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kitap sayfaları arasında uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kargoya verilecek kitap sayfaları arasında yapılan aramada ise 8 parça halinde pul şeklindeki kağıtlara emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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