Kütahya'da Sobacılık Kuşaktan Kuşağa: Mehmet Şınık'ın Kuzine Geleneği

Kütahya Hürriyet Caddesi'nde 71 yaşındaki Mehmet Şınık, babadan kalan sobacılık ve kuzine satışını sürdürüyor; sonbaharda talepler artıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:19
Hürriyet Caddesi'ndeki 71 yaşındaki ustanın gözlemleri

71 yaşındaki Mehmet Şınık, Kütahya'nın Hürriyet Caddesinde babadan kalma sobacılık ve kuzine satışını sürdürüyor. Şınık, satışlarının sonbaharla birlikte artmaya başladığını söyledi.

Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla kuzine satışlarının önceki yıllara göre azaldığını belirten Şınık, "Şehir merkezinde doğalgaz kullanımı arttığı için kuzineye rağbet azaldı. Ancak kırsal kesimden vatandaşlarımız soba ve kuzine almak için gelmeye devam ediyor" dedi.

Kuzine ve soba fiyatlarının bin 100 liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Şınık, kuzinenin sadece ısınma aracı olmadığını vurguladı. Şınık, "Kuzinenin üzerinde yemek pişiyor, közleme, patates, kestane gibi yiyecekler hazırlanabiliyor. Bu yüzden kış aylarında kuzine ayrı bir değer taşıyor" diye konuştu.

