Kütahya'da Suç Örgütü Operasyonu: 7 Gözaltı, 6 Tutuklama

Kütahya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 7 gözaltı, 6 tutuklama

Kütahya'da yürütülen geniş çaplı operasyon sonucunda, yasa dışı faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Operasyon ve arama detayları

Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarına karıştığı iddiasıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınanların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda senet, banka dekontları, yarı otomatik av tüfeği ve örgüt üyelerinin iletişimde kullandığı ve mağdurlara baskı amacıyla değerlendirilen 6 cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk ve yargılama süreci

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

