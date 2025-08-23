Kütahya'da Tarlaya Devrilen Otomobil: 1 Ölü, 5 Yaralı

Emet-Hisarcık kara yolu Doğanlar köyü yol ayrımında meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, tarlaya devrilen bir otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçta bulunanların tamamı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, L.E. (49) yönetimindeki 14 BS 582 plakalı otomobilin Emet-Hisarcık kara yolu Doğanlar köyü yol ayrımı mevkiinde tarlaya devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü L.E. (49) ile otomobilde bulunan H.E. (41), E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10) ve Halime Türkaslan (77) sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Halime Türkaslan (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

