DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.698.793,63 0,14%

Kütahya'da Tarlaya Devrilen Otomobil: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kütahya Emet'te tarlaya devrilen 14 BS 582 plakalı otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı; ölen Halime Türkaslan (77).

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:13
Kütahya'da Tarlaya Devrilen Otomobil: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kütahya'da Tarlaya Devrilen Otomobil: 1 Ölü, 5 Yaralı

Emet-Hisarcık kara yolu Doğanlar köyü yol ayrımında meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, tarlaya devrilen bir otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçta bulunanların tamamı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, L.E. (49) yönetimindeki 14 BS 582 plakalı otomobilin Emet-Hisarcık kara yolu Doğanlar köyü yol ayrımı mevkiinde tarlaya devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü L.E. (49) ile otomobilde bulunan H.E. (41), E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10) ve Halime Türkaslan (77) sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Halime Türkaslan (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi...

Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Duran'dan İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Geçit Töreni Daveti
4
İstanbul'da Fatih Camisi'nde 'Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' dua programı
5
Yerlikaya: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanı Hatırlatıyor'
6
Lübnan: İsrail'in güneyde 'tampon bölge' bildirimi resmi değil
7
Gündem Özeti — 24 Ağustos 2025: Gazze'de Yeni Plan ve Spor Programı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı