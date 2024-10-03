Kütahya'da Trajedi: Devrilen Traktörde İki Kayıp, Bir Yaralı

Kütahya'da Traktör Kazası

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Koyunoba köyünde meydana gelen üzücü bir olayda, bir traktörün devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Koyunoba köyünden çilek tarlasından dönen Mustafa Karaduman (76) yönetimindeki 43 KP 091 plakalı traktörün, Kuştaşı mevkisinde şarampole devrilmesiyle gerçekleşti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşanan Kayıplar

Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Keziban Karaduman'ın (68) olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı olarak kurtarılan sürücü Mustafa Karaduman ile birlikte traktörde bulunan Meryem Akkuzu (62), Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Meryem Akkuzu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Önlemler ve Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.