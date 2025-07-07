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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 1947 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 16:43
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu iki aracı kent merkezi yakınlarında durdurarak yakaladı.

Veteran Narkotim Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Narkotim ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı aramada, 1947 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.G, S.D, S.K. ve C.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Narkotim ekiplerinin...

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Narkotim ekiplerinin araçlarda yaptıkları aramada, 1947 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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