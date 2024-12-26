Kuveyt Dışişleri Bakanı: Suriye ve Lübnan’ın İstikrarı Arap Ülkelerinin Önceliği

Kuveyt Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Arap ülkelerinin en önemli önceliğinin Suriye ve Lübnan'ın istikrarı olduğunu vurguladı. Bakan Yahya, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Toplantının Amacı ve Önemi

Yahya, toplantının, bölgedeki karmaşık zorluklara ve krizlere karşı kolektif sorumluluk gerektiren olağanüstü bir dönemde düzenlendiğini ifade etti. "Suriye ve Lübnan'ın istikrarı, yalnızca bu ülkelerin güvenliği için değil, aynı zamanda Arap ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için de kritik bir öneme sahiptir." dedi.

Ahlaki ve İnsani Sorumluluk

Yahya, "Sorumluluklarımız, siyasi bir yükümlülük değil, tarih ve kültür açısından bağlı olduğumuz kardeş halklara karşı ahlaki ve insani bir görevdir." dedi. Ayrıca, KİK ülkelerinin Suriye'nin egemenliğine kimsenin müdahale edemeyeceğini belirtti.

Kapsamlı Siyasi Süreç Çağrısı

Bakan, Suriye halkının güvenlik ve refah taleplerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak kapsamlı siyasi sürecin yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Ayrıca, uluslararası topluma Suriye halkının acılarını hafifletme çabalarını artırmaları için çağrıda bulundu.

Lübnan’a Destek Vurgusu

Yahya, aynı zamanda Lübnan'ın egemenliğini desteklediklerini ve herhangi bir bölünmeye yönelik girişimleri reddettiklerini belirtti. 9 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Tehditler

Kuveyt Dışişleri Bakanı, İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı ve Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkına verdiği desteği yineledi.

KİK Genel Sekreterinin Değerlendirmeleri

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ise konseyin Suriye ve Lübnan'ın güvenliğini artıracak her konuyu desteklediğini belirtti. Budeyvi, İsrail'in tekrarladığı saldırıların uluslararası yasaları ihlal ettiğinin altını çizerek, uluslararası toplumdan İsrail’e karşı bir duruş sergilemelerini talep etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 Sayılı Kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmektedir. Ancak, Lübnan’ın güneyindeki Litani Nehri ile Mavi Hat arasında Hizbullah’ın güçlü etkisi devam etmektedir.