Kuyucak’ta 1200 Kestane Fidanı Dağıtımı

Kuyucak’ta 1200 Kestane Fidanı Dağıtıldı

YİKOP destekli dağıtımla üretim hedefleniyor

Aydın Valiliği YİKOP projeleri kapsamında Kuyucak ilçesinin 8 mahallesinde üreticilere 1200 adet kestane fidanı dağıtıldı.

Dağıtımın amacı, tarımsal üretimin arttırılması ve hastalık ile zararlılara karşı dayanıklı çeşitlerin yaygınlaştırılması olarak açıklandı. Dağıtılan fidanlar, erkenci çeşit, kestane dal kanserine ve gal zararlısına karşı dayanıklı özellik taşıyan Bouche de Betizac cinsi olarak belirlendi.

Fidan dağıtımı, Kaymakam Fehmi Sinan Niyazi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sebahattin Varol’un katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte üreticilere fidan teslimi yapıldı ve uygulama hakkında bilgilendirme yapıldı.

Fidanları teslim alan üreticiler, yetkililere teşekkür ederek projenin bölge üretimine katkı sağlayacağını belirtti.

