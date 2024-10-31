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Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'daki Konumlanması

ABD, Rusya'daki 10.000 Kuzey Kore askerinin 8.000'inin Ukrayna sınırına yakın bölgelerde yer aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 22:56
Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'daki Konumlanması

Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'da Tespiti

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu'nda yaklaşık 10.000 Kuzey Kore askerinin konuşlandığını açıklarken, bu askerlerin 8.000'inin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde bulunduğu bildirildi.

Resmi Açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington D.C.'de Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Blinken, "Son veriler, bu Kuzey Kore birliklerinin büyük bir kısmının Kursk'ta konuşlandığını doğruluyor," ifadelerini kullandı.

Gelecek Tahminleri

Bakan Blinken, bu birliklerin şu ana kadar Ukrayna güçleriyle çatışmadığını ancak yakın gelecekte böyle bir durumun söz konusu olabileceğini öngördüklerini dile getirdi.

Bakan Austin ise Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini topçuluk ve siper temizleme gibi temel piyade operasyonları için eğittiğini ve bu durumun, yabancı güçlerin ön cephe operasyonlarında kullanılma amacını güçlü bir şekilde gösterdiğini belirtti.

Rusya'nın Sağladığı Destek

Austin, Rusya'nın bu Kuzey Kore askerlerine Rus üniforması ve askeri teçhizat sağladığını da kaydederek, "Eğer bu birlikler Ukrayna'daki operasyonlara katılırsa, kendilerini meşru askeri hedefler haline getirmiş olacaklar," dedi.

Stratejik Ortaklık ve Yeni Gelişmeler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılan görüşmelerle birlikte, iki ülke arasında stratejik bir ortaklık anlaşması imzalandığı belirtiliyor. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini muharebe bölgelerine göndermeye hazırlandığını ifade etti.

Beyaz Saray da aynı gün, Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3.000'den fazla askerin gönderildiğini ve bu askerlerin bir kısmının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiğini duyurdu.

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