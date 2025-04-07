Kuzey Kore'de 6 Yıl Sonra Uluslararası Pyongyang Maratonu Gerçekleşti

Kuzey Kore, 6 yıl aradan sonra Uluslararası Pyongyang Maratonu'nu tekrar düzenledi. En son 2019'da gerçekleştirilen etkinliğe, çeşitli ülkelerden sporcular katıldı.

Yonhap'ın Kuzey Kore yerel basınından aktardığına göre, maraton bu yıl başkent Pyongyang'da 31'inci kez gerçekleştirildi. Çin, Romanya, Fas, Etiyopya ve Polonya gibi ülkelerden gelen sporcular, uluslararası arenada bu önemli etkinlikte yer aldı.

Maratonun düzenlenmesinin sebebi olarak, Kim Il-sung'u anma etkinliği olduğu belirtildi. 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan maraton, bu yıl yeniden hayat bulmuş oldu.

Ayrıca, şubat ayının sonunda bir grup yabancı turist Kuzey Kore'yi ziyaret etti. Bu grup, geçen yıl ülkeye giden Rus turistler dışında, beş yıl içinde ülkeye giriş yapan ilk yabancı turist kafilesi olarak kaydedildi.

Kuzey Kore, Şubat 2024'te yaklaşık 100 Rus turisti kabul etmişti. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Rusya'nın resmi verilerine dayanarak yaptıkları açıklamada, 2024 yılı boyunca toplam 880 Rus turistin Kuzey Kore'yi ziyaret ettiğini bildirdi.