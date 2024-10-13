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Kuzey Kore'den Güney'e İHA Ateş Emri!

Kuzey Kore, sınırındaki topçu birliklerine, Güney Kore'den gelebilecek İHA'lara ateş açma talimatı verdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:54
Kuzey Kore'den Güney'e İHA Ateş Emri!

Kuzey Kore'den Tansiyonu Yükselten Hamle

Kuzey Kore, güney sınırındaki topçu birliklerine Güney Kore'den gelecek insansız hava araçlarına (İHA) yönelik ateş açma emri vermiştir. Bu bilgi, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA tarafından ilan edilmiştir.

Hızla Tırmanan Gerilim

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınırda konuşlu 8 topçu tugayının yerel saatle 20.00'a kadar hazır olması istendi. Söz konusu açıklamada, söz konusu birliklere kuzey yönüne uçan düşman insansız hava araçlarını vurma talimatının verildiği belirtildi. Kuzey Kore ordusunun, Güney Kore'nin olası bir saldırısına anında yanıt vermeye hazırlandığı bilgisi de aktarıldı.

İHA Gerilimini Tırmandıran Suçlamalar

11 Ekim tarihli bir iddiaya göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin daha önce propaganda broşürü taşıyan İHA'lar yolladığını öne sürdü. Bakanlık, bu durumu ulusal egemenlik ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendirerek, Güney Kore'ye "savaşa yol açabilecek provokasyonları derhal durdurun" şeklinde bir uyarıda bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, eğer Güney Kore'den bir daha İHA gelmesi durumunda Kuzey'in karşılık vereceği ve bunun "korkunç bir felakete" yol açabileceği tehdidinde bulundu. Buna karşılık, Güney Kore Savunma Bakanlığı, "Eğer Kuzey Kore halkımızın güvenliğine zarar verirse, o gün rejiminin sonu gelir" diyerek karşılık verdi.

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