DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,53%
ALTIN
4.600,8 -0,08%
BITCOIN
4.548.605,86 -1,62%

Kuzey Kore, Kursk'taki Askerlerinin Savaş Görüntülerini Paylaştı

Kuzey Kore devlet televizyonu, Kursk'ta görevli askerlerin görüntülerini yayınladı; intiharlar 'kahramanca fedakarlık' olarak sunuldu, Kim Jong-un askerleri mektuplarla destekledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:36
Kuzey Kore, Kursk'taki Askerlerinin Savaş Görüntülerini Paylaştı

Kuzey Kore, Kursk'taki askerlerinin savaş görüntülerini paylaştı

Kuzey Kore devlet televizyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Kursk bölgesinde görevlendirilen Kuzey Kore birliklerine ait olduğu belirtilen savaş görüntülerini içeren bir belgesel yayınladı. Haberi Yonhap duyurdu.

Belgeselde, etrafları kuşatılan askerlerin el bombası kullanarak kendilerini öldürdükleri aktarılıyor; bu tür intiharlar belgeselde "kahramanca fedakarlıklar" olarak nitelendirildi.

Ayrıca bazı askerlerin canlı kalkan olarak kullanıldığı gösterilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un askerlere birkaç kez mektup göndererek onları teselli edip cesaretlendirdiği de belgeselde yer aldı.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Açıklamada, bu anlaşmanın taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünü tahmin ettiklerini ileri sürmüştü.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: SYDV Çalışanları Ek Protokolle KÇP Kapsamına Alındı
2
HAVELSAN ve CALIDUS, B-250 İçin Milli Eğitim Ekosistemi Kuruyor
3
Destici'den Eskişehir'in 103. Kurtuluş Yıldönümü Mesajı
4
Bingöl'de 45 Tarihi Sikke Ele Geçirildi
5
Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor
6
İstanbul'da 417,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor