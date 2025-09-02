Kuzey Kore, Kursk'taki askerlerinin savaş görüntülerini paylaştı

Kuzey Kore devlet televizyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Kursk bölgesinde görevlendirilen Kuzey Kore birliklerine ait olduğu belirtilen savaş görüntülerini içeren bir belgesel yayınladı. Haberi Yonhap duyurdu.

Belgeselde, etrafları kuşatılan askerlerin el bombası kullanarak kendilerini öldürdükleri aktarılıyor; bu tür intiharlar belgeselde "kahramanca fedakarlıklar" olarak nitelendirildi.

Ayrıca bazı askerlerin canlı kalkan olarak kullanıldığı gösterilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un askerlere birkaç kez mektup göndererek onları teselli edip cesaretlendirdiği de belgeselde yer aldı.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Açıklamada, bu anlaşmanın taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünü tahmin ettiklerini ileri sürmüştü.