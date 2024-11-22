Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un: ABD'nin Düşmanca Politikaları Değişmedi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un Açıklamaları

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD ile gerçekleştirdikleri müzakerelerin sonuçlarını değerlendirerek, ülkelerine yönelik değişmeyen "istilacı ve düşmanca politika" olduğunu söyledi. Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kim, başkent Pyongyang'da düzenlenen "Milli Savunma Kalkınması-2024" adlı silah sergisinde konuştu.

Müzakere Sonuçlarının Eleştirisi

Kim, Kuzey Kore'nin ABD ile müzakerelerde "her yolu denediğini" ancak sonuçların, ABD'nin ">değişmeyen istilacı ve düşmanca politikası" olduğunu vurguladı. Bu durumun kendileri için kabul edilemez olduğunu belirten Kim, ülkenin güvenliğini sağlamanın en etkili yolunun "en güçlü askeri kapasiteye ulaşmak" olduğunu kaydetti.

Güvenlik ve Savunma Kapasitesi

Kuzey Kore'nin güvenliğinin hiçbir koşulda ihlal edilmesine tahammül göstermeyeceğini vurgulayan Kim, ülkenin sürekli gelişen tehditlere karşılık vermek için kendini savunma kapasitesini "daha agresif ve sınırsız bir şekilde" geliştireceğinin altını çizdi. Bu durumu, "güvenlik ve kalkınmayı garanti altına alma" amacıyla gerçekleştireceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.