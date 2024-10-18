Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya Asker Gönderme İddiası

Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Göndermesi İddiası

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya, Ukrayna’daki savaşta destek sağlamak için yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını ileri sürdü. Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) bu bilgiyi aktardı.

Kuzey Kore'nin Asker Sevkiyatı

Açıklamalara göre, Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna savaşına "doğrudan dahil olmaya başladığı" belirtiliyor. İlk etapta yaklaşık 1500 Kuzey Koreli askerin, cepheye gönderilmeden önce Rusya'da eğitim almak üzere gönderildiği bildiriliyor.

Askerlerin Görevlerine Hazırlanması

Bu askerlerin, yerel halkla kaynaşabilmesi için Rus ordusuna ait üniforma ve silahların yanı sıra, sahte kimlikler ile donatıldığı ifade ediliyor.

Rusya ve Kuzey Kore İlişkileri

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, geçtiğimiz hafta, Kuzey Kore'nin Rusya ile imzaladığı "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" çerçevesinde bu asker sevkiyatının olabileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş ve bu ziyaret sırasında iki ülke arasında benzer bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde, taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda diğerinin askeri yardımda bulunacağı taahhüt edilmiştir. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise bu anlaşmayı "pakt" olarak tanımlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseldiğini ifade etmiştir.