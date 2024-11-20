Kuzey Kore, Rusya'ya Ek Asker ve Askeri Ekipman Gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna ile savaşan Rusya'ya ilave obüs ve çoklu roketatar gönderdiğini iddia etti. Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'ya konuşlandırılan yaklaşık 11 bin Kuzey Koreli askerin, ekim ayı sonunda Rus birlikleriyle birlikte Ukrayna'ya karşı savaşa girdiğini bildirdi.

Kuzey Koreli Askerlerin Savaş Durumu

Açıklamada, Kuzey Koreli askerlerin cephede aktif görev almasıyla birlikte kayıplarının artmasının muhtemel olduğu vurgulandı. Ölen veya yaralanan Kuzeyli asker sayısını belirlemek için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kuzey Kore'nin Askeri Destek ve Başkan Kim Jong-un'un Olası Ziyareti

Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği askeri ekipmanın yanı sıra, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'yı yeniden ziyaret edebileceği belirtildi.

Kuzey Kore ve Rusya Arasındaki İşbirliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve bu ziyarette iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. Ekim sonunda yapılan ABD ve NATO açıklamalarında da Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bu askerlerin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı kaydedilmişti.

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