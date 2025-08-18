Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs Bariyerlere Çarptı: 3 Ölü, 20 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 3 ölü, 20 yaralı

İstanbul Valiliği kazayı doğruladı, soruşturma başlatıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Kazaya karışan aracın Tokat Yıldızı firmasına ait olduğu bildirildi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazanın saat 06.15'te gerçekleştiği ve otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı belirtildi. Açıklamada, otobüsteki 35 yolcudan 3'ünün hayatını kaybettiği, yaralanan 20 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi gördüğü ifade edilerek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kamuoyuna yönelik gelişmeler ve soruşturma sonuçlarıyla ilgili yetkililerden yeni açıklamalar bekleniyor.

