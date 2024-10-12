DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.171.135,46 -0,65%

Kuzeybatı Pakistan'da Aşiret Çatışması: 11 Ölüm

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde aşiretler arasında meydana gelen çatışmada 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:13
Kuzeybatı Pakistan'da Aşiret Çatışması: 11 Ölüm

Kuzeybatı Pakistan'da Korkunç Aşiret Çatışması

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber-Pahtunhva eyaleti, aşiretler arası çatışmanın etkisiyle kan gölüne döndü. Kurram ilçesi'nde meydana gelen olayda, 11 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yerel yetkililer, çatışmanın nedeninin henüz netlik kazanmadığını ifade ederken, çatışmalar sırasında 8 kişinin yaralandığını kaydetti. Yaralıların arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Yetkililerden Açıklama

Yerel yönetim temsilcisi Cavedullah Han, olayla ilgili bilgi vererek, Kurram ilçesinin çeşitli noktalarında araçların kurşunlandığını açıkladı. Han, olayların kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin alındığını ve yaralıların derhal sağlık merkezlerine sevk edildiğini duyurdu.

Önceki Çatışmalar

Bölgede geçtiğimiz ay meydana gelen bir çatışmada ise arazi ile ilgili anlaşmazlıklar yüzünden en az 25 kişi yaşamını yitirmişti. Bu durumu artıran etkenler olarak, yerel aşiretler arasındaki gerilimler öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzeybatı Pakistan'da Aşiret Çatışması: 11 Ölüm
2
34 Ülke, İsrail'in UNIFIL Güçlerine Yönelik Saldırısını Kınadı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceza İnfaz Sistemi Üzerine Açıklama
4
Sudan'da Kolera Salgını Sonuçları Ciddi - 672 Can Kaybı
5
Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi
6
İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Başladı
7
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Eğitim Modeli Üzerine Konuştu

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi