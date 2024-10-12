Kuzeybatı Pakistan'da Aşiret Çatışması: 11 Ölüm

Kuzeybatı Pakistan'da Korkunç Aşiret Çatışması

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber-Pahtunhva eyaleti, aşiretler arası çatışmanın etkisiyle kan gölüne döndü. Kurram ilçesi'nde meydana gelen olayda, 11 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yerel yetkililer, çatışmanın nedeninin henüz netlik kazanmadığını ifade ederken, çatışmalar sırasında 8 kişinin yaralandığını kaydetti. Yaralıların arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Yetkililerden Açıklama

Yerel yönetim temsilcisi Cavedullah Han, olayla ilgili bilgi vererek, Kurram ilçesinin çeşitli noktalarında araçların kurşunlandığını açıkladı. Han, olayların kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin alındığını ve yaralıların derhal sağlık merkezlerine sevk edildiğini duyurdu.

Önceki Çatışmalar

Bölgede geçtiğimiz ay meydana gelen bir çatışmada ise arazi ile ilgili anlaşmazlıklar yüzünden en az 25 kişi yaşamını yitirmişti. Bu durumu artıran etkenler olarak, yerel aşiretler arasındaki gerilimler öne çıkıyor.