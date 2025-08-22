Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) 15 Ağustos tarihli raporunu referans göstererek Gazze kentinde doğrulanan kıtlığın son derece ciddi ve önlenebilir olduğunu açıkladı.

Lammy'nin açıklaması

"Gazze kenti ve çevresindeki bölgede yaşanan kıtlığın teyidi son derece dehşet verici ve tamamen önlenebilir nitelikte. İsrail hükümetinin Gazze'ye yeterli yardımın girmesine izin vermemesi, bu insan yapımı felakete neden olmuştur. Bu ahlaki bir rezalettir."

Lammy, IPC raporunun sonuçlarının özellikle çocuklar açısından "mide bulandırıcı" olduğunu vurguladı ve durumun daha da kötüye gitmesini önlemek için İsrail hükümetinin derhal ve etkili adımlar atabileceğini belirtti.

Yardımların erişimi ve ateşkes çağrısı

Bakan, gıda, tıbbi malzeme, yakıt ve diğer tüm insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına engel olunmaması gerektiğini söyledi. Lammy'nin ifadeleri şu şekilde devam etti:

"İsrail hükümeti, BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının hayat kurtaran çalışmalarını herhangi bir engelleme olmaksızın yürütmelerine izin vermeli. Yardımlar ihtiyaç sahiplerine acilen ve gecikmeksizin ulaşmalı. Yardımların azami hızda ve gereken ölçekte ulaştırılabilmesi için acilen ateşkese ihtiyacımız var. Bu, kıtlığın merkez üssü olan Gazze kentindeki askeri operasyonun durdurulmasını da içermektedir. İngiltere, zaten felaket boyuttaki insani durumu daha da kötüleştirecek ve Hamas'ın elindeki esirlerin hayatlarını tehlikeye atacak bu askeri eylemi kınadığını yineliyor. İsrail hükümetini rotasını değiştirmeye ve planlarını durdurmaya çağırıyoruz."

Lammy, Gazze'deki acıların son bulmasının, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının, yardımların artmasının ve kalıcı bir barış çerçevesinin sağlanmasının tek yolunun "acil ve kalıcı ateşkes" olduğunu ifade etti.

IPC raporunun bulguları

BM destekli IPC raporunda, 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı belirtiliyor. Raporda ayrıca şu tespit yer aldı:

"22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya."