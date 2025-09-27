Lavrov'tan Sert Uyarı: Batılılara 'Rus Hava Sahasına Müdahale Pişmanlık Getirir'

Lavrov'tan sert uyarı: Rus hava sahasına müdahale "pişmanlık" getirir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı devletleri ve NATO'yu Rus hava sahasına yönelik herhangi bir saldırı ihtimaline karşı uyardı. Lavrov, bunun "pişmanlık duyulacak sonuçları" olabileceğini belirtti.

Uyarısını, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta düzenlediği basın toplantısında yapan Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus hava sahasına yönelik tehditlere tepki

Rus hava sahasında NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) olası müdahalesine ilişkin değerlendirmesinde Lavrov, şu ifadeyi kullandı: "Topraklarımız üzerinde, hava sahamızda herhangi bir uçan nesneyi düşürmeye yönelik girişimler olursa, insanların toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ihlal etmekten çok pişman olacaklarını düşünüyorum."

Lavrov, Rus topraklarının dışında uçan bir insansız hava aracına (İHA) müdahale etme konusunda herkesin haklı olacağını belirtirken, Rusya'nın hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal edecek bir girişimde bulunmadığını yineledi.

Ukrayna ve sınır tartışmaları

Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak anlaşmazlığına dair soruya Lavrov, "Kimse 2022'de Ukrayna sınırlarına geri dönmeyi beklemiyor, bu siyasi açıdan körlük olur." yanıtını verdi.

Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'nın da kabul ettiği Nisan 2022 tarihli barış önerilerini uygulaması halinde Kırım ve Donbas hariç 1991 sınırlarını koruyabileceğini, ancak "Ukrayna bunu da baltaladı, kendi girişimini uygulamaktan kaçındı." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz"

Türkiye'nin bölgedeki tavrı ve kararlarına ilişkin Lavrov, takınan tutuma saygı duyduklarını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'dan doğal gaz ve petrol alımından vazgeçmesi çağrısına yönelik beklenti hakkında "tahminde bulunmak istemediğini" söyledi.

Lavrov, "Ancak Türkiye ve diğer ortaklarımız hakkında söylediklerimi tekrar etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine ve halkına saygı duyduğundan hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Kürt meselesi: Bölgedeki risk uyarısı

Kuzey Irak'taki Kürtlerin bağımsızlık referandumuna ilişkin tartışmalara değinen Lavrov, bölgedeki Kürtlerin tamamının barışçıl olmadığını vurgulayarak, bu konunun tekrar alevlenmesinin Orta Doğu için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Lavrov, "Çünkü Kürt yapıların tamamı barışçıl planlara sahip değil ve hepsi barışı desteklemiyor. Bölgede çok sayıda Kürt'ün yaşadığı düşünüldüğünde, bu Kürt meselesinin fitilini ateşlemek isteyenler var ve bence Orta Doğu bir başka büyük patlamaya daha tahammül edemez." diye konuştu.

Bakan, bölge ülkeleri arasında diyalog kurulmaz ve ulusal mutabakat sağlanmazsa bazı ülkelerin parçalanabileceği uyarısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: "Bazıları bunun ulusların kendi kaderini tayin hakkı olduğunu söyleyebilir ancak siz öyle değilsiniz. Devam eden bir savaşınız yok. Dolayısıyla bu tür koşullarda anlaşmaya varmak mümkün ve Bağdat bunu kanıtladı ve biz bu süreci aktif olarak destekliyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, New York'ta yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.