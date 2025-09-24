Lavrov ve Rubio BM'de Ukrayna Krizini ve İkili İlişkileri Görüştü

Lavrov ve Rubio BM'de Ukrayna Krizini Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Ukrayna krizi ve iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Rubio, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York şehrinde bir araya geldi.

Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmede, iki bakan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ağustosta ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde düzenlenen zirvede belirlenen çizgi doğrultusunda krizin çözümüyle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve krize barışçıl çözüm bulunmasından yana olduklarını teyit etti.

Görüşmede Lavrov, "Rusya'nın, Amerikan tarafıyla Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerin koordine edilmesi dahil iki lider tarafından Alaska'da belirlenen çizgiye uymaya hazır, Kiev ve bazı Avrupa ülkelerinin, çatışmaları uzatma yönündeki girişimlerinin ise kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

İkili ilişkiler ve diplomasi vurgusu

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin de istişare edildiği görüşmede, siyasi etkileşimin yeniden canlandırılması dahil ikili ilişkilerin tüm yönleri ele alındı. Taraflar, ilişkilerin iyileştirilmesine kazandırılan ivmenin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Her iki taraf, diplomatik misyon temsilciliklerinin düzenli faaliyet yürütmesi yönündeki çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Lavrov ile Rubio, bakanlıklar arasında yapıcı diyaloğun devamı konusunda mutabık kaldı.