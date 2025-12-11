DOLAR
Levent Şimşek, Narman Devlet Hastanesi Başhekimliğine Atandı

Dr. Levent Şimşek, Köprüköy Devlet Hastanesi'nden Narman Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı; yeni görevine başlayıp hastanedeki aksaklıkları gidermeye başladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:46
Köprüköy'de üzüntü, Narman'da memnuniyet

Köprüköy Devlet Hastanesi doktorlarından Levent Şimşek, Narman Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Dr. Levent Şimşek, Köprüköy Devlet Hastanesi'nde yürüttüğü hekimlik görevinden sonra yeni görevine geçiş yaptı. Atama haberi Köprüköy'de üzüntüyle karşılansa da, Narman'da memnuniyetle karşılandı.

Genç, çalışkan ve başarılı bir hekim olarak tanınan Dr. Levent Şimşek, göreve başlar başlamaz hastanedeki aksaklıkları gidermeye başladı. Tüm enerjisini kuruma yatıran Şimşek, bir yandan da tebrikleri kabul ediyor.

