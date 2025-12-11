Levent Şimşek, Narman Devlet Hastanesi Başhekimliğine Atandı

Köprüköy'de üzüntü, Narman'da memnuniyet

Köprüköy Devlet Hastanesi doktorlarından Levent Şimşek, Narman Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Dr. Levent Şimşek, Köprüköy Devlet Hastanesi'nde yürüttüğü hekimlik görevinden sonra yeni görevine geçiş yaptı. Atama haberi Köprüköy'de üzüntüyle karşılansa da, Narman'da memnuniyetle karşılandı.

Genç, çalışkan ve başarılı bir hekim olarak tanınan Dr. Levent Şimşek, göreve başlar başlamaz hastanedeki aksaklıkları gidermeye başladı. Tüm enerjisini kuruma yatıran Şimşek, bir yandan da tebrikleri kabul ediyor.

