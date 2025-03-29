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Londra'da Kültürel Diplomasi Paneli: Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri Güçleniyor

Londra'daki panelde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki kültürel ilişkiler güçlendirildi. Panel, önemli konuklarla zenginleşti.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 19:20
Londra'da Kültürel Diplomasi Paneli: Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri Güçleniyor

Londra'da Türkiye-Birleşik Krallık İlişkilerini Güçlendiren Panel Düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milletleri Buluşturmak: Türkiye-Birleşik Krallık İlişkilerini Kültürel Diplomasiyle Güçlendirmek" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında, "Ramazan Çadırı Projesi" kapsamında düzenlendi.

Panele Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay ve ünlü İngiliz tarihçi-yazar Bettany M. Hughes katıldı. Ayrıca, sivil toplum kuruluşu "Forward Thinking" Program Direktörü Jordan Morgan ile akademisyen Dr. Carla Figueira gibi önemli isimler de etkinlikte yer aldı.

Panelin Açılışında Önemli Mesajlar Verildi

Panele, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajıyla başlandı. Gazeteci Enda Brady moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Büyükelçi Ertaş, Türkiye ve İngiltere'nin güçlü müttefikler olduğunu vurgulayarak, "Kültürel bağlarımız ortaklığımızı zenginleştirmeye devam ediyor." dedi. Her yıl milyonlarca İngiliz turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve on binlerce Türk'ün eğitim ve iş için İngiltere'ye geldiğini ekledi.

Ertaş, Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türkiye'deki British Council'in iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, arkeoloji alanındaki işbirliklerinin geçmişi günümüze bağlamakta önemli rol oynadığını ifade etti.

Türkiye Markasının Güçlendirilmesi vurgusu

Panelde konuşan Nur Özkan Erbay, ofislerinin her Türkiye vatandaşını marka elçisi olarak gördüğünü belirtti ve "Dolayısıyla bu hedefler, Türkiye'nin büyük kültürel mirasından ilham almaktadır." dedi. Erbay, kültürel ve insani diplomasiye verdikleri önemin altını çizdi.

Bettany M. Hughes: "Türkiye'ye Aşık Oldum"

İngiliz tarihçi Hughes, Türkiye'nin kültürel mirası üzerine yaptığı çalışmaları ve ziyaret ettiği tarihi bölgelere dair duygularını paylaştı. Hughes, "Türkiye'ye aşık oldum. İlk ziyaretimde burası pek çok kültürün yaşadığı bir dünya olarak beni etkiledi." ifadelerini kullandı.

Jordan Morgan: "Türkiye'nin Coğrafi Konumu Önemli"

Forward Thinking Program Direktörü Jordan Morgan, Orta Doğu'daki çatışmalar üzerine düşüncelerini paylaşarak, Türkiye'nin coğrafi konumunun uluslararası güvenlik için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Akademisyen Dr. Figueira ise kültürel diplomasi ve sanatçıların rolüne dikkat çekerek, bu alandaki işbirliklerinin önemini vurguladı. Panel kapsamında ayrıca, bakanlıklar ve tarihi bölgelerde dolaşan LED ekranlı araçlarla Türkiye ve İngiltere arasındaki kültürel bağlar da sergilendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı...

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milletleri Buluşturmak: Türkiye-Birleşik Krallık İlişkilerini Kültürel Diplomasiyle Güçlendirmek" başlıklı panel düzenlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı...

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milletleri Buluşturmak: Türkiye-Birleşik Krallık İlişkilerini Kültürel Diplomasiyle Güçlendirmek" başlıklı panel düzenlendi.

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