Lübnan Başbakanı Mikati, İran Meclis Başkanının Açıklamalarına Sert Tepki Gösterdi

Lübnan Başbakanı Mikati'den Sert Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın yaptığı açıklamaları kesin bir dille eleştirdi. Kalibaf'ın, ‘Tahran yönetiminin, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı Kararının uygulanması konusunda Fransa ile müzakere etmeye hazır olduğu’ yönündeki ifadeleri, Mikati tarafından 'ulusal egemenliğe müdahale' olarak nitelendirildi.

İran'ın Beyrut Maslahatgüzarı Çağrıldı

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mikati, Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e talimat vererek İran'ın Beyrut Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve Kalibaf'ın beyanları hakkında açıklama talep edilmesini istedi.

Mikati'nin Açıklamaları

Mikati, Kalibaf’ın ifadelerine tepki göstererek, ‘Lübnan'ın iç işlerine yönelik skandal bir müdahale ve Lübnan üzerinde kabul edilemez bir vesayet kurma girişimi anlamına gelen bu tutuma şaşırdık’ dedi. Daha önce Beyrut'u ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Kalibaf'ı Lübnan'ın durumunu anlamaları için bilgilendirdiğini belirtti.

Lübnan'ın Ulusal Egemenliği

Mikati, 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ile ilgili müzakerelerin yalnızca Lübnan devleti tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Lübnan’ın ulusal egemenliğine müdahale anlamına gelen açıklamalardan kaçınılması gerektiğini belirterek bu tür müzakerelerde Lübnan’a destek olunması gerektiğini ifade etti.

Dost Ülkelerle Birlikte Mücadele

Bunun yanı sıra, Mikati, Fransa ve diğer dost ülkelerle birlikte İsrail'in saldırılarını durdurması için baskı yapılması amacıyla çaba içinde olduklarını kaydetti.