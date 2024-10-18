DOLAR
34,29 -0,59%
EURO
37,23 -0,43%
ALTIN
2.988,46 -1,2%
BITCOIN
2.329.300,95 -1,45%

Lübnan Başbakanı Mikati, İran Meclis Başkanının Açıklamalarına Sert Tepki Gösterdi

Necib Mikati, İran Meclis Başkanı'nın açıklamalarını ulusal egemenliğe müdahale olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:31
Lübnan Başbakanı Mikati, İran Meclis Başkanının Açıklamalarına Sert Tepki Gösterdi

Lübnan Başbakanı Mikati'den Sert Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın yaptığı açıklamaları kesin bir dille eleştirdi. Kalibaf'ın, ‘Tahran yönetiminin, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı Kararının uygulanması konusunda Fransa ile müzakere etmeye hazır olduğu’ yönündeki ifadeleri, Mikati tarafından 'ulusal egemenliğe müdahale' olarak nitelendirildi.

İran'ın Beyrut Maslahatgüzarı Çağrıldı

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mikati, Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e talimat vererek İran'ın Beyrut Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve Kalibaf'ın beyanları hakkında açıklama talep edilmesini istedi.

Mikati'nin Açıklamaları

Mikati, Kalibaf’ın ifadelerine tepki göstererek, ‘Lübnan'ın iç işlerine yönelik skandal bir müdahale ve Lübnan üzerinde kabul edilemez bir vesayet kurma girişimi anlamına gelen bu tutuma şaşırdık’ dedi. Daha önce Beyrut'u ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Kalibaf'ı Lübnan'ın durumunu anlamaları için bilgilendirdiğini belirtti.

Lübnan'ın Ulusal Egemenliği

Mikati, 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ile ilgili müzakerelerin yalnızca Lübnan devleti tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Lübnan’ın ulusal egemenliğine müdahale anlamına gelen açıklamalardan kaçınılması gerektiğini belirterek bu tür müzakerelerde Lübnan’a destek olunması gerektiğini ifade etti.

Dost Ülkelerle Birlikte Mücadele

Bunun yanı sıra, Mikati, Fransa ve diğer dost ülkelerle birlikte İsrail'in saldırılarını durdurması için baskı yapılması amacıyla çaba içinde olduklarını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 42 Yıllık Öğretmene Duygu Dolu Veda
2
Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Davası İddianamesi Hazırlandı
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İlahiyat Fakülteleri Sempozyumunda Konuştu
4
Sultangazi'deki Şantiyedeki Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Biden’e Liyakat Nişanı Takdim Etti
6
İstanbul'da 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı Başladı

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor