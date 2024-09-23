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Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Mikati, İsrail'in Lübnan'daki yeşil alanları hedef aldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:37
Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Lübnan Başbakanı Mikati'den Sert Açıklama

Lübnan Başbakanı Najib Mikati, son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların amacının Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmek olduğunu vurguladı.

Yeşil Alanların Yok Edilmesi Tehdidi

Mikati, İsrail'in bu saldırılarla, Lübnan'ın doğal güzelliklerini ve yeşil alanlarını ortadan kaldırmayı planladığını söyledi. Bu durum, hem insan yaşamını hem de çevreyi tehdit ediyor.

Uluslararası Toplumun Dikkatini Çekti

Başbakan, bu tür saldırıların sadece Lübnan için değil, tüm bölge için ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun bu duruma ciddi bir şekilde müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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