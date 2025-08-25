DOLAR
41 0,34%
EURO
48 0,69%
ALTIN
4.442,4 -0,24%
BITCOIN
4.568.664,37 1,1%

Lübnan Başbakanı Selam: İsrail Lübnan'dan Çekilmeli

Selam, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini ve egemenliğe saygı göstermesini istedi; görüşmede ABD heyeti hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:28
Lübnan Başbakanı Selam: İsrail Lübnan'dan Çekilmeli

Lübnan Başbakanı Selam: İsrail Lübnan'dan Çekilmeli

Görüşmede çekilme çağrısı ve ordunun güneyde konuşlanması vurgulandı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkenin egemenliğine saygı göstererek Lübnan topraklarından çekilmesi çağrısında bulundu. Selam bu açıklamayı, ABD Kongre Üyeleri Darin LaHood ve Steve Cohen ile başkent Beyrut'ta yaptığı görüşme sırasında yaptı. Toplantıda ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da hazır bulundu.

Selam, İsrail’in çekilmesinin ve saldırılarını durdurmasının, Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki konuşlanmasını tamamlaması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması süreçlerini mümkün kılacağını belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürüyor.

ABD'li yetkililerden destek ve reform vurgusu

ABD'li Kongre Üyesi Darin LaHood, görüşmede Lübnan hükümetinin devlet otoritesini ülkenin tüm topraklarına yaymak ve silahı devlet tekelinde toplamak için aldığı önlemler ile yürütülen yargı ve mali reformlara dikkat çekti. LaHood, atılan adımların uluslararası toplumun Lübnan'a olan güveninin yeniden sağlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti ve orduya desteğin sürdürülmesi için ABD Kongresi'nde çaba göstereceğini söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziranda Beyrut yönetimine, ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen ABD önerisini sunmuştu.

Bu çerçevede, Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustosta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi verdi.

İLGİLİ HABERLER

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
2
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
3
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025
6
Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor
7
Kırklareli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan