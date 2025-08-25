Lübnan Başbakanı Selam: İsrail Lübnan'dan Çekilmeli

Görüşmede çekilme çağrısı ve ordunun güneyde konuşlanması vurgulandı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkenin egemenliğine saygı göstererek Lübnan topraklarından çekilmesi çağrısında bulundu. Selam bu açıklamayı, ABD Kongre Üyeleri Darin LaHood ve Steve Cohen ile başkent Beyrut'ta yaptığı görüşme sırasında yaptı. Toplantıda ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da hazır bulundu.

Selam, İsrail’in çekilmesinin ve saldırılarını durdurmasının, Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki konuşlanmasını tamamlaması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması süreçlerini mümkün kılacağını belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürüyor.

ABD'li yetkililerden destek ve reform vurgusu

ABD'li Kongre Üyesi Darin LaHood, görüşmede Lübnan hükümetinin devlet otoritesini ülkenin tüm topraklarına yaymak ve silahı devlet tekelinde toplamak için aldığı önlemler ile yürütülen yargı ve mali reformlara dikkat çekti. LaHood, atılan adımların uluslararası toplumun Lübnan'a olan güveninin yeniden sağlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti ve orduya desteğin sürdürülmesi için ABD Kongresi'nde çaba göstereceğini söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziranda Beyrut yönetimine, ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen ABD önerisini sunmuştu.

Bu çerçevede, Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustosta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi verdi.