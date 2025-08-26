Lübnan Başbakanı Selam: Silahlar Devletin Tekelinde, Geri Dönüş Yok

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülke topraklarındaki egemenliğin tesisine yönelik olarak silahların devletin tekelinde toplanması sürecinin başladığını ve bundan geri dönüşün olmadığını açıkladı.

Görüşme trafiği ve değerlendirme

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Selam, Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile görüştü.

Görüşmede Selam, ABD heyeti ile Lübnan'daki genel durumu ve heyetin bölgedeki turunu değerlendirdi.

Devlet tekelinde silahlar: Selam'ın mesajı

"Silahların devletin tekelinde toplanması, ülke toprakları üzerindeki egemenliğin tesis edilmesi, savaş ve barış kararlarının da devlet tekelinde olmasına ilişkin süreç çoktan başladı ve bundan geri dönüş yok.

Bu yol, Lübnanlıların her şeyden önce Taif Anlaşması'nda üzerinde uzlaştığı, Lübnan'ın ulusal talebi ve zorunluluğudur. Ancak, uygulanması onlarca yıldır gecikti ve bu da Lübnan'ın geçmişte birçok fırsatı kaçırmasına neden oldu."

Selam, ayrıca Lübnan ordusunun tüm Lübnanlılara ait olduğunu ve onların güvenini kazandığını vurguladı. Bu sebeple orduya gereken desteğin sağlanmasının, ülkenin tüm bölgelerinde güvenlik ve istikrarın artırılması için temel bir dayanak olduğunu belirtti.

Başbakan, Lübnan'da yeniden yapılanma ve ekonomik toparlanma konusunda düzenlenecek uluslararası konferans için hazırlıkların sürdüğünü; özellikle büyük bağışçılardan "net uluslararası taahhüt talep ettiklerini" vurguladı.

ABD heyetinin yaklaşımı ve diğer temaslar

ABD heyeti, Lübnan hükümetinin son dönemde aldığı kararları, özellikle silah bulundurma hakkının yalnızca devlet ve devletin meşru güçleriyle sınırlandırılmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Heyet, Beyrut'ta ayrıca Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile de görüşmüştü.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Bu gündemle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu ise, orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi vermişti.