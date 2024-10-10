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Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölüm ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 28 kişinin öldüğünü ve 113 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 21:03
Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölüm ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 28 kişinin öldüğü ve 113 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıların Arka Planı

Açıklamada, saldırıların son dönemde şiddetinin arttığına dikkat çekildi. 8 Ekim'den bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 2,169 kişiye ulaştığı, yaralı sayısının ise 10,212 olarak kaydedildiği ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu durumun insani krize yol açtığına ve bölgedeki güvenliğin giderek daha da tehdit altına girdiğine vurgu yaptı.

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