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Lübnan'daki Sağlık Sistemi İsrail'in Saldırılarıyla Kriz İçinde

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sağlık sistemini vurdu; yüzlerce sağlık ocağı kapandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:01
Lübnan'daki Sağlık Sistemi İsrail'in Saldırılarıyla Kriz İçinde

Lübnan'daki Sağlık Sistemi Zor Görüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in hava ve kara saldırıları sonrasında Lübnan'daki sağlık sisteminin artan ihtiyaçlarla başa çıkmakta ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti.

Saldırılar Sonrası Kapanan Sağlık Ocağı ve Hastaneler

Ghebreyesus'un yaptığı açıklamada, Lübnan'da saldırı altında kalan 207 sağlık ocağından 100'ünün şiddetin artması nedeniyle kapandığını, ayrıca 5 hastanenin de yapısal hasar sebebiyle hizmet veremediğini aktardı.

"Saldırıların yol açtığı güçlükler sonucu 100'ün üzerinde insan yaşamını yitirdi ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların derhal durması gerekli," diyen Ghebreyesus, ülkede yaralı sayısının hızla arttığını ve ihtiyaçların karşılanmadığını dile getirdi.

İsrail'in Saldırılarının Ağır Sonuçları

8 Ekim 2023'ten itibaren Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda, toplamda 2 bin 229 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 380 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

Lübnan'daki sağlık sisteminin, sınırlı insan gücü ve kaynak kapasitesi nedeniyle ağır bir kriz yaşadığına dikkat çeken Ghebreyesus, "Hastalar ile sağlık çalışanlarının korunmasını talep ediyoruz; barış istiyoruz," şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ülkede bombardımanlar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı.

Beyrut ve kuzeydeki diğer aşamalara doğru göç dalgası sürerken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin yöneldiği bildiriliyor.

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