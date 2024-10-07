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Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 7 Yaralı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine füzeler fırlatıldı, 7 kişi yaralandı. Hayfa ve Tiberya'da yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 01:27
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 01:27
Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 7 Yaralı

Lübnan'dan Yapılan Füze Saldırısı

Lübnan'ın güney bölgesinden gerçekleştiren füze saldırısı sonucunda, İsrail'in kuzey kesimindeki Hayfa ve Tiberya şehirlerinde toplamda 7 kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

İsrail'in resmi televizyon kanalı KAN'ın haberine göre, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa'nın merkezindeki Carmel ve körfez bölgelerine düşen füzeler nedeniyle 6 kişinin orta ve hafif yaralar aldığını bildirdi.

Yaralılar, tedavi için Rambam Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Tiberya'daki Durum

Tiberya kentinde de meydana gelen füze saldırısı sonucunda bir kişi "orta ila ciddi arası" yaralar aldı. İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmaların ardından, ilk kez Hayfa'nın bu bölgesine Lübnan'dan 15 füze fırlatıldığını açıkladı.

Füze Saldırıları Hakkında

Hizbullah tarafından Hayfa'nın çevresine daha önce birçok füze saldırısı gerçekleştirilmişti; ancak bu saldırılar, şehir merkezine yönelik ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

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