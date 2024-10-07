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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: 175 Roket Atıldı

Lübnan'ın kuzeyinden İsrail'in çeşitli bölgelerine 175 roket atıldığı bildirildi. Olayda yaralanmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 21:19
Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: 175 Roket Atıldı

Lübnan'dan İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı

İsrail medyası, Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine sabah saatlerinden itibaren 175 roket atıldığını bildirdi. Özellikle Kanal 7 televizyonunun duyurusuna göre, söz konusu roketlerin düştüğü yerler ve yol açtığı tahribatlar hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Hedef Alınan Bölgeler

Ayrıca Kanal 12 tarafından yapılan açıklamada, Nahariya, Akka, Hayfa ve Kiryot bölgelerine 40 roketin atıldığı iddia edildi. Gelen bilgiler doğrultusunda, roket parçalarından bir kısmının Akka'daki bir demir çelik fabrikasının yakınındaki açık alana düştüğü, bu alanda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Yaralılar ve Saldırıların Sonuçları

Olay sırasında Akka şehrinde, sığınağa gitmeye çalışan bir kadının yaralandığı aktarıldı. Durumun ciddiyeti sürerken, Hamas'a bağlı silahlı kanat İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırılarında da hasar oluştuğu ve bu saldırılar sonucu bazı yaralanmaların olduğu bildirildi.

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