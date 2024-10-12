DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.158.254,28 -0,05%

Lübnan'dan Suriye'ye Göç Rekor Seviyeye Ulaştı

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin sayısı 430 bini aştı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:13
Lübnan'dan Suriye'ye Göç Rekor Seviyeye Ulaştı

İsrail Saldırıları Sonrası Göç Dalgası

Lübnan, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana meydana gelen gelişmelere dair verileri içeren bir rapor yayımladı. Bu rapora göre, son günlerde Suriye’ye göç edenlerin toplam sayısı 430 bini geçmiş durumda.

İnsan Kaybı ve Yaralanmalar

Raporda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 2,229 kişinin yaşamını yitirdiği, 10,380 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Ayrıca, ülke içinde yerinden edilen kişiler için toplam 1,032 merkez açıldığı, bu merkezlerden 837'sinin dolduğuna dikkat çekiliyor.

Sığınmacı Sayısında Artış

Bu süreçte, Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan listelerle 39 bin 300 aileden 187 bin kişinin yerleştirildiği kaydedildi. 23 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında Suriye'ye geçenlerin 317,457'sinin Suriyeli, 115,044'ünün ise Lübnan vatandaşı olduğu bilgisi verildi. Bu durum, savaş ortamındaki insanların yeni bir yaşam kurma çabalarını gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da FETÖ Üyeleri Karı Koca Yakalandı
2
Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı
3
Ankara'da Narin Güran'ın Anısını Yaşatacak Park Açılıyor
4
DEVA Partisi Kongresi: Ali Babacan'dan Yeni İşbirliği ve Çözüm Çağrısı
5
Filistin: ABD, İsrail'in Saldırılarını Durdurmaya Zorlanmalı
6
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
7
Bitlis'te Termal Gölette Trajik Boğulma Olayı

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek