Lübnan'dan Suriye'ye Göç Rekor Seviyeye Ulaştı

İsrail Saldırıları Sonrası Göç Dalgası

Lübnan, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana meydana gelen gelişmelere dair verileri içeren bir rapor yayımladı. Bu rapora göre, son günlerde Suriye’ye göç edenlerin toplam sayısı 430 bini geçmiş durumda.

İnsan Kaybı ve Yaralanmalar

Raporda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 2,229 kişinin yaşamını yitirdiği, 10,380 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Ayrıca, ülke içinde yerinden edilen kişiler için toplam 1,032 merkez açıldığı, bu merkezlerden 837'sinin dolduğuna dikkat çekiliyor.

Sığınmacı Sayısında Artış

Bu süreçte, Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan listelerle 39 bin 300 aileden 187 bin kişinin yerleştirildiği kaydedildi. 23 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında Suriye'ye geçenlerin 317,457'sinin Suriyeli, 115,044'ünün ise Lübnan vatandaşı olduğu bilgisi verildi. Bu durum, savaş ortamındaki insanların yeni bir yaşam kurma çabalarını gözler önüne seriyor.