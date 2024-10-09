Lübnan'dan Tahliye Edilen ABD Vatandaşları İstanbul'a Ulaştı

Lübnan'dan ABD Vatandaşlarının Tahliyesi Devam Ediyor
İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü saldırılar nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için düzenlenen uçak seferleri, Beyrut’tan İstanbul’a sürüyor.
İstanbul Havalimanı'na Ulaşım
Gürcistan menşeli özel bir havayolu şirketine ait uçakla, aralarında kadınlar ve çocuklardan oluşan 50 kişilik grup, saat 13.45’te İstanbul Havalimanı’na ulaştı.
Başka Konsolosluk Desteği
Gelen kafile, havalimanında ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport kontrollerinin ardından, yolcular havalimanı terminaline giriş yaptı.
Yolcuların Yerleştirilmesi
İstanbul’a ulaşan yolculardan 10’u, farklı ülkelerdeki transit uçuşlarına devam ederken, 40 kişi ise kentteki otellere yerleştirildi.
Toplam Tahliye Sayısı
Şu ana kadar toplamda yaklaşık 1000 ABD vatandaşının Lübnan'dan İstanbul'a tahliye edildiği bildirildi.