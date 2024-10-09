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Lübnan'dan Tahliye Edilen ABD Vatandaşları İstanbul'a Ulaştı

Gürcistan merkezli bir uçakla, Lübnan'dan tahliye edilen 50 ABD vatandaşı İstanbul'a getirildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:02
Lübnan'dan Tahliye Edilen ABD Vatandaşları İstanbul'a Ulaştı

Lübnan'dan ABD Vatandaşlarının Tahliyesi Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü saldırılar nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için düzenlenen uçak seferleri, Beyrut’tan İstanbul’a sürüyor.

İstanbul Havalimanı'na Ulaşım

Gürcistan menşeli özel bir havayolu şirketine ait uçakla, aralarında kadınlar ve çocuklardan oluşan 50 kişilik grup, saat 13.45’te İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Başka Konsolosluk Desteği

Gelen kafile, havalimanında ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport kontrollerinin ardından, yolcular havalimanı terminaline giriş yaptı.

Yolcuların Yerleştirilmesi

İstanbul’a ulaşan yolculardan 10’u, farklı ülkelerdeki transit uçuşlarına devam ederken, 40 kişi ise kentteki otellere yerleştirildi.

Toplam Tahliye Sayısı

Şu ana kadar toplamda yaklaşık 1000 ABD vatandaşının Lübnan'dan İstanbul'a tahliye edildiği bildirildi.

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