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Lübnan'dan Türkiye'ye Dönen Türk Vatandaşları Uçuşla İstanbul'a İndi

Lübnan'dan ayrılan Türk vatandaşları, charter uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:13
Lübnan'dan Türkiye'ye Dönen Türk Vatandaşları Uçuşla İstanbul'a İndi

Lübnan'dan Uçuşla Türkiye'ye Dönüş

Lübnan'da bulunan Türk vatandaşları, ülkeden ayrılmak için düzenlenen özel bir uçuşla Türkiye'ye döndü. Beyrut'tan hareket eden charter uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Koordinesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen bu özel uçuş, toplamda 169 yolcu taşıdı. Uçak, önce Çukurova Havalimanı'na iniş yaptı. Burada 110 Türk vatandaşı, gerekli işlemlerinin ardından ülkeye dönerken, kalan 69 yolcu ile birlikte İstanbul'a yöneldi.

Vatandaşların Geri Dönüş Belirtileri

İstanbul Havalimanı’na vardıklarında basın mensuplarına konuşan vatandaşlar, Türkiye’ye döndükleri için duydukları mutluluğu ifade etti.

Pasaport İşlemleri ve Ayrılış

Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, valizlerini alarak havalimanından ayrıldılar.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Beyrut'tan hareket eden charter uçak son varış...

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Beyrut'tan hareket eden charter uçak son varış noktası olan İstanbul Havalimanı'na indi.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Beyrut'tan hareket eden charter uçak son varış...

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Beyrut'tan hareket eden charter uçak son varış noktası olan İstanbul Havalimanı'na indi.

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