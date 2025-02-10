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Lübnan Maruni Patriği Rai'den Tarafsızlık Vurgusu

Lübnan Maruni Patriği Rai, tarafsızlığın gruplar arasındaki güveni artıracağını belirtti. Yeni hükümete güvenin yeniden tesis edilmesi şart!

Yayın Tarihi: 10.02.2025 03:21
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 03:21
Lübnan Maruni Patriği Rai'den Tarafsızlık Vurgusu

Lübnan Maruni Patriği Rai'den Tarafsızlık Vurgusu

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Strasbourg ve Lübnan arasındaki güveni artırmada tarafsızlığın önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bu açıklamalar, Beyrut’ta düzenlenen Aziz Maruni Bayramı ayininde yapıldı.

Güvenin Yeniden İnşası

Ayin esnasında Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yeni hükümetin başbakanı Nevwaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri de yer aldı. Patrik Rai, Cumhurbaşkanı Avn’a hitaben, “Sizin seçilmenizle Lübnanlıların kalplerine güven geri geldi.” diyerek yeni hükümetin güven inşasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ülkenin Barış vurgusu

Patrik Rai, ülkenin barış ve medeniyet ülkesi olduğunu ifade ederek, “Aziz Marun bize şunu söyler: Ülkem barış ülkesidir, savaş ülkesi değil. Ülkem medeniyet ülkesidir, çöküş ülkesi değil.” dedi.

Lübnan’ın Egemenliği ve Tarafsızlık Meselesi

Patrik Rai, Lübnan’ın “egemenliğini ve onurunu yeniden kazanması gerektiğini” belirten ifadeler kullandı. “Biz Lübnan’ın bir barış vahası olarak kalmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Tarafsızlık içeride güvenlik, dışarıda savunmadır. Tarafsızlık, Lübnan'daki gruplar arasındaki güveni artırır.” diye ekledi.

Yeni Hükümet ve Güvenoyunu Bekliyor

Lübnan'da iki yılı aşkın süren bir siyasi krizin ardından 9 Ocak’ta Joseph Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmişti. Bir gün sonra, Nevwaf Selam yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Cumhurbaşkanı Avn, Selam başkanlığındaki yeni kabineyi onayladı ve yeni hükümetin meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

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