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Lübnan Ordusu İki Kişiyi Casusluk Şüphesiyle Tutukladı

Lübnan ordusu, İsrail'e casusluk yaptıkları iddiasıyla iki şahsı gözaltına aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:58
Lübnan Ordusu İki Kişiyi Casusluk Şüphesiyle Tutukladı

Lübnan'da Casusluk Operasyonu

Lübnan ordusu, İsrail için casusluk yapmakla suçladığı iki şahsı tutukladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Lübnan ordusunun istihbarat biriminin bu kişileri gözaltına aldığı belirtildi.

Tutuklamanın Detayları

Ordunun X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Suriyeli olduğu ifade edildi. Bu şahısların, düşman hava saldırılarının sonuçlarını belgelemek ve kurtarma operasyonlarını takip etmek amacıyla çeşitli yerlerde fotoğraflar çektikleri bildirildi.

Soruşturma Süreci

Ayrıca, gözaltına alınan kişilerin İsrail ile sosyal medya aracılığıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Konuyla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

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