Lübnan Ordusu Suriye ile Temas Kurdu: Kuzey ve Doğu Sınırları Kontrol Altına Alınacak

Lübnan Ordusu Suriye ile İletişimde: Sınır Kontrolü İçin Adımlar

Lübnan ordusu, ülkenin kuzey ve doğu sınırlarını kontrol altına almak amacıyla Suriye makamlarıyla temas halinde olduklarını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, kurulan temasların ve sınır kontrolünün iki ülkenin ortak çıkarına olduğu vurgulandı.

Genelkurmay Başkanı Heykel'in Olağanüstü Toplantısı

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'in, başkent Beyrut yakınlarındaki Yarze bölgesinde gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey komutanlarla olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda Heykel'in şu sözlerine yer verildi: "Kuzey ve doğu sınırlarının kontrolü konusunda Suriye makamlarıyla gerekli iletişimi sağlıyoruz. Bu, ortak çıkarımız içindir."

Ordunun Rolü ve Hedefleri

Heykel, ordunun önünde kritik bir dönem bulunduğunu belirterek, "Lübnan ordusu, çeşitli düzeylerde büyük sorumluluklar üstleniyor ve hassas görevler üstleneceği kritik bir aşamaya giriyor. Görevini başarıyla yerine getirmek için gerekli adımları atacak, bunu yaparken toplumsal barışı ve iç istikrarı korumayı göz önünde bulunduracaktır." ifadelerini kullandı.

Arka Plan: Kaçakçılık ve Geri Dönüş

Haberde, Lübnan-Suriye sınırının uzun yıllardır tekrarlanan kaçakçılık girişimlerine sahne olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, Başbakan Nevvaf Selam'ın 2 Temmuz'da yaptığı açıklamaya atıfta bulunularak, hükümetin sınır kontrolü, kaçakçılığın önlenmesi ve Suriyeli sığınmacıların güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşünün sağlanması amacıyla Suriye ile doğrudan işbirliği başlattığı ifade edildi.

Yetkililer, sınır güvenliğine ilişkin temasların sürdürülmesi ve koordinasyonun artırılmasının, bölgesel istikrar ve güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.